Британские эксперты будут искать следы взрывчатки на обломках самолёта польского президента Качиньского
Польская прокуратура заключила договор с британской лабораторией Forensic Explosives Laboratory (FEL) для исследования обломков самолёта Качиньского на предмет взрывчатки. Об этом сообщает
РИА Новости.
Изъятые образцы отправят в лабораторию в рамках продолжающегося следствия. Эксперты не будут давать оценку причине крушения самолёта Ту-154М №101. Их задача — обнаружить следы взрывчатки, если такое есть на обломках.
Напомним, что президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции по итогам 2016 года сообщил
, что России и Польше необходимо "прекратить спекуляции" на тему передачи обломков самолёта, упавшего под Смоленском. В результате авиакатастрофы в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский.
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