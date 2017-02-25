Клайпедский порт расширят на юг и на север
Руководство Клайпедского государственного порта одобрило план его максимального расширения для повышения конкурентоспособности. Об этом сообщает
портал Delfi.
В южной части планируется расширить порт при помощи насыпей на территории Куршского залива, в северной — путём формирования новой территории в Балтийском море. Дирекция порта готовит стратегическую оценку расширения и его общий план, клайпедские власти с учётом этого плана готовят общий план города.
Напомним, что два года назад Клайпедский порт начал
обслуживать океанские суда-контейнеровозы вместимостью до 12 тыс. контейнеров. До этого порт заходили только контейнерные фидерные суда, курсирующие между Балтийским и Северным морями.
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