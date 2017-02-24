Концерт Дмитрия Хворостовского в Янтарь-холле перенесли из-за болезни певца
Фото с официального сайта Дмитрия Хворостовского
Выступление Дмитрия Хворостовского в театре эстрады Янтарь-холл, запланированное на 26 февраля 2017 года, переносится. Об этом сообщается
на странице театра в сети ВКонтакте.
Информация о переносе концерта поступила в пятницу, 24 февраля. Причиной стала болезнь исполнителя: по рекомендации лечащего врача он решил не выступать в Калининграде, Минске и Вене. Концерты будут перенесены на более поздний срок. Янтарь-холл информирует о том, что купленные билеты действительны на новую дату. При желании их можно сдать, вернув себе их стоимость.
В июне 2015 года у Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга. В сентябре того же года он вернулся на сцену после курса лечения. В декабре 2016 г. из-за болезни артисту пришлось отменить выступленив в Большом театре.
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