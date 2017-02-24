Парк "Куршская коса" впервые выпустил книгу про редкие и охраняемые виды растений

Национальный парк "Куршская коса" впервые опубликовал книгу о редких и охраняемых видах растений. Об этом сообщается на странице парка в Фейсбуке

В книгу "Редкие и охраняемые виды флоры" вошли растения, занесённые в Красную книгу России и Красную книгу Калининградской области. Также в ней есть списки видов, законодательно не причисленных к охраняемым, но признанных уязвимыми. В книгу попали и растения, считающиеся исчезнувшими: за последние годы на Куршской косе обнаружили три вида, которые ранее имели такой статус.

Как отмечается в сообщении парка, Куршская коса – одна из самых посещаемых заповедных территорий в России, что приводит к необходимости тщательно следить за состоянием флоры и фауны. Подведение итогов учёта редких и охраняемых видов особенно актуально в объявленный в стране Год экологии.