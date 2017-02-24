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Главная Новости Общество

Парк "Куршская коса" впервые выпустил книгу про редкие и охраняемые виды растений

11:35
  342 2
  • Страница книги
Страница книги
Национальный парк "Куршская коса" впервые опубликовал книгу о редких и охраняемых видах растений. Об этом сообщается на странице парка в Фейсбуке.
 
В книгу "Редкие и охраняемые виды флоры" вошли растения, занесённые в Красную книгу России и Красную книгу Калининградской области. Также в ней есть списки видов, законодательно не причисленных к охраняемым, но признанных уязвимыми. В книгу попали и растения, считающиеся исчезнувшими: за последние годы на Куршской косе обнаружили три вида, которые ранее имели такой статус.
 
Как отмечается в сообщении парка, Куршская коса – одна из самых посещаемых заповедных территорий в России, что приводит к необходимости тщательно следить за состоянием флоры и фауны. Подведение итогов учёта редких и охраняемых видов особенно актуально в объявленный в стране Год экологии.
 

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2 комментария Правила комментирования

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Prist
Prist #
11:46
Бурелом сплошной, поваленные деревья, мусор, полный бардак!
Только "лавэ" не забывают брать за въезд.
По сравнению с литовской территорией - Ужас и Кашмар!
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Prist
Prist #
11:48
Прежде чем книги писать и выпускать, неплохо бы. для начала, всё дерьмо убрать!
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