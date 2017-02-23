Путин рассказал, сколько россиян сражается в Сирии на стороне боевиков

Главные темы дня
Блинные выходные: где отметить Масленицу в Калининграде
Сотрудница ФСБ, насмерть сбившая ребёнка на ул. Кошевого, пошла под суд
22 февраля 201711:28
13765 2
Верховный суд отменил приговор Ильдару Дадину
22 февраля 201711:17
5979 3
Синоптики обещают калининградцам мороз и снег на выходных
22 февраля 201710:50
10825 1
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.