Путин рассказал, сколько россиян сражается в Сирии на стороне боевиков

В Сирии на стороне радикалов сражается около 4 тыс. граждан России. Как сообщает РБК , такую цифру озвучил Владимир Путин в ходе встречи с офицерами Северного флота.

"По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи: где-то, по данным Генштаба ГРУ и наших других специальных служб, ФСБ, например, до четырех тысяч примерно из России и тысяч пять — из республик бывшего Советского Союза", – рассказал глава государства. Он отметил, что задача России в Сирии состоит в том, чтобы сохранить легитимную власть и "покончить с террористической заразой".