"Твой Бро" поговорил с калининградским поэтом Романом Широуховым (rāmans)
Фото с сайта "Твой Бро". Автор: Александр Любин
Сегодня вся страна вспоминает и чтит значимую историческую дату, и герой нашей рубрики – один из тех, кому события прошлых лет наиболее близки. Он их не только помнит, но ещё и изучает. r ā m a n s, он же Роман Широухов, более известный вам как автор наших материалов, замечательно сочетает в себе творческую личность и звание доктора исторических наук, но сегодня, скорее, о первой его черте.
Роман. Периодически радует нас и наших читателей увлекательными рассказами о прошлом города, открывая всё новые и новые детали. Периодически не радует – только когда молчит. Но сегодня поведует другую историю – частичную историю самого себя, своего восприятия и выражения последнего через рифмы, созвучия и слова.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.