"Твой Бро" поговорил с калининградским поэтом Романом Широуховым (rāmans)

Сегодня вся страна вспоминает и чтит значимую историческую дату, и герой нашей рубрики – один из тех, кому события прошлых лет наиболее близки. Он их не только помнит, но ещё и изучает. r ā m a n s, он же Роман Широухов, более известный вам как автор наших материалов, замечательно сочетает в себе творческую личность и звание доктора исторических наук, но сегодня, скорее, о первой его черте.

Роман. Периодически радует нас и наших читателей увлекательными рассказами о прошлом города, открывая всё новые и новые детали. Периодически не радует – только когда молчит. Но сегодня поведует другую историю – частичную историю самого себя, своего восприятия и выражения последнего через рифмы, созвучия и слова.