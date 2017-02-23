Ушёл из жизни актёр Алексей Петренко
В среду, 22 февраля, в возрасте 78 лет скоропостижно скончался актёр Алексей Петренко. Об этом сообщается в некрологе, опубликованном
на сайте Союза кинематографистов России.
Алексей Петренко родился 26 марта 1938 г. в Черниговской области. Он учился в Харьковском театральном институте, а позже работал в Ленинградском театре им. Ленсовета, МХАТе и театре "Школа современной пьесы". С 2010 г. он входил в Патриарший совет РПЦ по культуре. Фильмография актёра насчитывает около 80 картин.
"Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко, – говорится в опубликованном некрологе. – Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам!".
В 2011 году Алексей Петренко побывал в Светлогорске на кинофестивале "Балтийские дебюты". Там он дал интервью
"Комсомольской правде – Калининград", рассказав о современном кино и своих недавних ролях.
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