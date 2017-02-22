Генне: Снос корпусов кондитерской фабрики - ошибка собственника здания

Главный архитектор Калининграда не одобрил решение собственников здания бывшей кондитерской фабрики на ул. Черняховского снести часть корпусов комплекса. Об этом Вячеслав Генне рассказал в программе "Авторитет с Еленой Воловой", которая вышла в прямом эфире радио "Комсомольская правда – Калининград" в среду, 22 февраля.

"Сделана ошибка – снесены объекты, которые были интересны. Коллега литовский сказал мне, что если бы был литовский инвестор и архитектор, то, в любом случае, сохранили бы объект. Интегрировали бы его под современность, но старину сохранили", – считает Генне.

Напомним, ранее стало известно , что правительство Калининградской области предложило создать парковую зону на месте снесённого здания бывшей кондитерской фабрики.

Ранее несколько десятков калининградцев вновь выступили против строительства девятиэтажного дома на Нижнем озере и апарт-отеля на территории бывшей кондитерской фабрики. Своё мнение горожане высказали на встрече с представителями региональных и городских властей.

Третий кирасирский полк графа Врангеля был основан в 1717 году, а расформирован, согласно Версальскому договору, в 1919-м. В 1927 году власти Кёнигсберга приобрели у военного ведомства пустующее здание казармы. Центральная часть казармы была разобрана, в западном крыле разместили лицей имени Бисмарка, в восточном — народную восьмилетнюю школу. Во время штурма города в 1945 году западная часть казармы сгорела и позднее была разобрана на кирпичи.