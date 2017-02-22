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Архитекторы представили проекты восстановления Кройц-аптеки

Автор: Владимир Аксёнов
20:13
  108 0
  • Фото предоставлено
Фото предоставлено
В Калининграде представили три проекта восстановления здания Кройц-аптеки. Об этом в среду, 22 февраля, в программе "Авторитет с Еленой Воловой" в прямом эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказал главный архитектор города Вячеслав Генне.
 
"Провели консультации с собственником. Серьёзный поступок – взял "чемодан без ручки" и пытается с любовью его восстанавливать. Сейчас на сайте есть проекты трёх архитекторов. Посмотрел - все мне глубоко симпатичны", - сообщил Генне.
 
Он также отметил, что в ближайшее время на сайте http://kreuz.ru появится ещё несколько проектов. Все представленные работы планируется также рассмотреть на градостроительном совете Калининграда. 
 
Согласно проекту архитектора Фёдора Лученко ("Архпроект Групп "Архитектура-Дизайн"), этажность отреставрированного здания составит пять этажей общей площадью в 4,4 тысячи квадратных метров. Примерно половину площади займёт гостиница на 76 номеров. Архитектор также предлагает разместить в здании бизнес-центр, четыре офисных и коммерческих помещения и две парковки общей вместимостью 18 автомобилей.
 
 
В проекте архитектора Анны Бельской (архитектурная мастерская "Квадр") общая площадь внутренних помещений составит 3,9 тысячи квадратных метров. На первом этаже планируется разместить ресторан на 427 кв. м и аптеку на 43 кв. м. На всех последующих надземных этажах планируется разместить 71 гостиничный номер. При этом проект не предусматривает парковочных мест. 
 
Архитекторы Олег Купердяев, Алексей Архипенко, Сергей Сычев в свою очередь предлагают отремонтировать здание Кройц-аптеки в гостиницу с пятью надземными и одним надземным этажами. Общая площадь объекта составит 5,7 тысячи квадратных метров, а количество номеров — 79. Проектом также предусмотрена парковка на 14 автомобилей.
 
Напомним, что покупателя "Кройц-аптеки" после череды неудачных аукционов городская администрация Калининграда нашла в ноябре 2016 года. Здание было продано за 3,115 миллионов рублей. 
 
Согласно условиям аукциона, новому собственнику до 2017 года необходимо ограничить доступ на территорию объекта и установить со стороны улиц Фрунзе и Гражданской фальшфасад, имитирующий исторический облик здания. Он также должен разработать концепцию современного использования здания и выполнить все необходимые работы по реставрации "Кройц-аптеки" до второго квартала 2019 года.
 
Здание Кройц-аптеки, построенное в конце XIX — начале XX века, является объектом культурного наследия регионального значения и подлежит государственной охране. Собственник не должен размещать в нём склады или объекты производства, которые могут навредить состоянию дома.
 

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