От панини до хачапури: журналисты посетили три недавно открывшихся калининградских ресторана

Журналист журнала "Королевские ворота" Екатерина Вострилова прошлась по недавно открывшимся заведениям калининградского общепита, чтобы узнать, что нового, интересного и уникального они могут предложить проголодавшемуся горожанину. Посещения удостоились "Манави", Delicatessen Daily Meal и Port-o-Coffee.



На улице Колоскова в Калининграде открылось ещё одно заведение с популярным сочетанием: кофе, панини, лофт. Бывший магазин Delicatessen претерпел серьёзные изменения и превратился в кофейню Daily meal с простым набором блюд, модными балками на потолке и деревянными панелями на стенах.



Просторный зал с несколькими столиками и стойкой, повёрнутой к панорамному окну. На стенах — искусство (кстати, с ценниками). Большая стойка с едой — на доске меню: несколько видов панини, пасты и два вида супа. Панини, выпечка и кругляши пиццы выложены на витрины стройными рядами. Из-под круглых боков румяных булок всех мастей выглядывает сёмга, бекон, прошутто, сыр, есть и вегетарианский вариант — с баклажанами. Последний мне понравился больше, чем "Формаджо" — панини с двумя видами сыра за 89 рублей. Булочки — прекрасны, овощи, сливочный соус и вяленые помидоры — на "нормально", а вот вместо кусочка плавленого там бы лучше смотрелся более твёрдый сорт сыра.



Пасту тут предлагают с томатом и базиликом, беконом, сёмгой, шпинатом и соусом "блю чиз". Её я и выбрала. Тарелка внушительная, готовят очень быстро. Соуса много — приятная консистенция, сливки, немного пряного мягкого сыра, тёртый пармезан и даже дополнительная ложечка песто на краю тарелки — для желающих получить более насыщенный вкус. А вот сама паста оказалась не совсем аль денте. Дала повару второй шанс — и спустя неделю взяла с беконом, то есть классическую "карбонару". Оказалось хорошо: аль денте, соус приличный, шапка из твёрдого сыра.



Овощной крем-суп с сухариками за 89 рублей — вполне приличный. Овощной бульон, картофель, морковь, карамелизированный лук и брокколи — всё перетёрто со сливками. Есть сразу, пока сухарики не размокли.



На десерт — кофе, которого тут множество. Модные нынче альтернативные способы заварки, итальянская классика, какао, чай. Кофе неплохой и недорогой: американо стоит 35 рублей. Кстати, мне рассказали, что зёрна обжаривают прямо на кухне.



Но больше всего мне понравился десерт — чизкейк Oreo за 149 рублей, сделанный по мотивам знаменитого печенья. Сбалансированно, с лёгкой текстурой, не слишком сладко, и никаких коктейльных вишенок — приятно, что здесь понимают: это дурной тон.