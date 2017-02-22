Мэрия выделила 152 тыс. рублей на похороны четырёх калининградцев, отписавших городу квартиры

До 152 тыс. рублей готова потратить администрация Калининграда на похороны четырёх местных жителей, которые готовы отписать городу свои квартиры. Информацию об этом 21 февраля разместил комитет экономики, финансов и контроля на сайте государственных закупок.



Электронный аукцион состоится первого марта. На нём будет выбран исполнитель, который должен будет предоставить услуги по погребению четверых умерших, которые ранее заключили договоры пожизненного содержания с иждивением. Цена всего контракта составляет более 152 тыс. рублей. То есть около 38 тыс. на одни похороны. В документации говорится, что на выделенные средства должно быть определено место захоронения, оформлены документы, проведена подготовка тела, предоставлен гроб и другие принадлежности, проведена регистрация и оформление похорон, предоставлен прокат автотранспорта, установлены кресты.



В документации также указано, что один человек будет похоронен в посёлке Сазоновка, а ещё трое — на одном из городских кладбищ.



Горожане отдают своё жильё мэрии согласно договорам пожизненного содержания. Квартиры переходят в собственность администрации только после смерти владельцев. Взамен граждан содержат до конца жизни и хоронят за счёт властей.