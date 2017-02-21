В Калининграде пройдут благотворительные экскурсии в помощь тяжелобольным

В Калининграде в пятницу, 24 февраля, пройдёт благотворительная экскурсия-эстафета "Калининград — любимый город на перекрёстках времён". Об этом сообщается на странице паблика "Народный экскурсовод".

Десять калининградских экскурсоводов покажут гостям и жителям областного центра более двадцати исторических памятников, заново откроют маршрут от площади Победы по проспекту Мира до Центрального парка.

В ходе экскурсии можно будет узнать как раньше выглядела главная площадь Калининграда и что располагалось в здании КГТУ, а также почему знаменитые "Быки" были установлены именно там. Гиды расскажут, чем знаменательны двери в здании Правительства и почему скульптура немецкого поэта Шиллера уцелела после войны; как стадион «Балтика» вошел в десятку старейших стадионов Европы и сколько в зоопарке животных, по каким аллеям гуляла королева Луиза и что скрывается на фасадах Театра Кукол.

Начало экскурсии в 12.00 и в 12.30. Участники прогулки смогут не только увидеть исторические объекты с новой стороны, но и помочь собрать деньги для фонда помощи взрослым с тяжёлыми заболеваниями "Луиза".

Чтобы попасть на экскурсию, достаточно прийти или позвонить по телефону 52-42-52 и забронировать место в группе на 12.00 или на 12.30. Начинаются экскурсии от колонны на площади Победы и заканчивается в Центральном парке. Рекомендованный минимальный взнос — 200 рублей, но можно внести и большую сумму. Дети приглашаются бесплатно.