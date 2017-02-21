Замок Прейсиш-Эйлау закрыли из-за аварийного состояния

Находящийся на территории Багратионовска замок Прейсиш-Эйлау приставы закрыли из-за его аварийного состояния. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает НТВ.



"В здании произошёл пожар, на сегодняшний день все перекрытия находятся в плохом состоянии, требуют ремонта. Соответственно, есть вероятность обрушения как крыши, так и самих перекрытий. Любой желающий — житель данного города — может сюда попасть, попадают они сюда часто, включая детей", — рассказал Александр Рубинфайн, прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства.



Напомним, в декабре прошлого года прокуратура Напомним, в декабре прошлого года прокуратура потребовала отремонтировать замок Прейсиш-Эйлау после пожара 2014 года. В ходе проведённой проверки прокуратура установила, что региональное агентство по имуществу нарушило закон об охране памятников культурного наследия. По данным надзорных органов, в 2014 году на чердаке замка произошёл пожар, в результате которого здание сильно пострадало. В этом же году научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области выяснил, что в неудовлетворительном состоянии находятся крыша, обрешётка, кровля и стропила.