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Замок Прейсиш-Эйлау закрыли из-за аварийного состояния

16:53
  937 1
  • Прейсиш-Эйлау. Автор фото: Альберт Адылов
Прейсиш-Эйлау. Автор фото: Альберт Адылов
Находящийся на территории Багратионовска замок Прейсиш-Эйлау приставы закрыли из-за его аварийного состояния. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает НТВ.

"В здании произошёл пожар, на сегодняшний день все перекрытия находятся в плохом состоянии, требуют ремонта. Соответственно, есть вероятность обрушения как крыши, так и самих перекрытий. Любой желающий — житель данного города — может сюда попасть, попадают они сюда часто, включая детей", — рассказал Александр Рубинфайн, прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства.

Напомним, в декабре прошлого года прокуратура потребовала отремонтировать замок Прейсиш-Эйлау после пожара 2014 года. В ходе проведённой проверки прокуратура установила, что региональное агентство по имуществу нарушило закон об охране памятников культурного наследия. По данным надзорных органов, в 2014 году на чердаке замка произошёл пожар, в результате которого здание сильно пострадало. В этом же году научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области выяснил, что в неудовлетворительном состоянии находятся крыша, обрешётка, кровля и стропила.

Замок в Багратионовске в ближайшие два года хотят выставить на торги.

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1 комментарий Правила комментирования

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Даша Канова
Даша Канова #
19:50
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
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