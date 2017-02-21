Из-за оттепели в Калининграде активизировались клещи

С наступлением потепления в Калининградской области проснулись клещи. Об этом Клопс.Ru рассказала волонтёр приюта для бездомных животных "Тимвилль" Лариса Макурина.



Для людей клещи пока практически не опасны, так как до сезона пикников и загородного отдыха на свежем воздухе ещё далеко. Однако владельцам собак нужно быть внимательными: животные могут пострадать от паразитов. По словам Ларисы, с обитателей "Тимвилля" волонтёры снимают до десяти клещей после прогулок.



Чтобы предотвратить присасывание клеща, перед прогулкой следует обработать собаку специальным спреем, продающимся в ветеринарных магазинах. Нужно следить, чтобы средство не попало в глаза, уши, рот собаки. Также хорошей защитой служит противоклещевой ошейник. Если клещ уже присосался, его нужно аккуратно выкрутить — при этом следить, чтобы голова насекомого не осталась в месте укуса. После этого необходимо наблюдать за животным и при первых признаках слабости, вялости, плохого аппетита немедленно везти к врачу.