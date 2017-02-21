"Твой Бро": как выглядит Калининград глазами жительницы Омска

"Твой Бро" побеседовал с экс- жительницей Омска Вероникой, переехавшей в янтарный край.

В городе, где я прожила почти всю свою жизнь, есть такой легендарный мем: "Не пытайтесь покинуть Омск". А я покинула.

Как часто бывает, мои отношения с Калининградом начались ещё до того, как я впервые увидела этот город – даже на фотографиях. В марте прошлого года услышала в телефонной трубке: "Тут так круто. Мы обязательно должны переехать в Калининград. Это идеальный город, чтобы жить, растить детей и в конце концов встретить спокойную и счастливую старость".