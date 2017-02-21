"Твой Бро": как выглядит Калининград глазами жительницы Омска
Омск. Фото Дмитрия Барулина, предоставлено сайтом "Твой Бро"
"Твой Бро" побеседовал с экс- жительницей Омска Вероникой, переехавшей в янтарный край.
В городе, где я прожила почти всю свою жизнь, есть такой легендарный мем: "Не пытайтесь покинуть Омск". А я покинула.
Как часто бывает, мои отношения с Калининградом начались ещё до того, как я впервые увидела этот город – даже на фотографиях. В марте прошлого года услышала в телефонной трубке: "Тут так круто. Мы обязательно должны переехать в Калининград. Это идеальный город, чтобы жить, растить детей и в конце концов встретить спокойную и счастливую старость".
Мы читали о городе всё, что могли найти в интернете, смотрели видеоблоги переехавших сюда жителей Сибири – почему-то такой формат у них очень популярен, лайкали сотни фотографий в инстаграме и мысленно уже гуляли по берегу моря. Всё это больше походило на мечты, и мы до последнего не были уверены в своем решении. Но электронные авиабилеты на почте и сумки по всей квартире подталкивали в сторону аэропорта. Пакуешь чемоданы, бегаешь по улице в -37, а мысли только об одном: "Скорей бы в Калининград, там тепло".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.