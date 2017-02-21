В Калининграде 23 февраля дадут 30-залповый салют
В Калининграде на 23 февраля запланирован салют из 30 залпов. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Сообщается, что салюты, посвященные Дню защитника Отечества, состоятся в городах-героях и городах воинской славы Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Смоленске, Воронеже и Калининграде.
Из салютных установок будет запущено в небо более 7 тысяч специальных фейерверочных зарядов и произведено более 2 тысяч залпов. К стрельбе из артиллерийских орудий и салютных установок будет привлечено более 400 военнослужащих ЗВО.
В пресс-службе ЗВО уточнили, что в зависимости от калибра и заряда используемые для салюта боеприпасы имеют собственные имена "Данко", "Сувенир", "Алиса", "Татьянин день", "Браслет" и другие.
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