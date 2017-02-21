"Твой Бро": рецепты блинчиков от калининградских кулинаров

"Твой Бро" поговорил с кулинарами Калининграда и узнал у них рецепты лучших блинчиков - классических, веганских и американских.

Уже скоро мы с особым энтузиазмом и душевным подъёмом перевернём страницу календаря на первый весенний месяц, ведь до окончания зимы осталось совсем чуть-чуть. Но проводить её в любом случае нужно достойно – на то и существует масленичная неделя, наполненная безудержным весельем – нужно водить хороводы, лобызаться, прыгать через костры, жечь – в прямом и переносном смысле, ну и, конечно, объедаться блинами.



В первый день Масленицы мы собрали для вас рецепты главного блюда этого праздника, а в ходе подготовки ещё и символично сожгли парочку чучел, которые специально для нас сделала мастерица на все руки Юля Гусейнова – так что если вам тоже захочется фаер-шоу или какой-нибудь обновки, знайте, к кому обращаться (контакты оставили внизу). Помогли нам в создании материала представители разных гастрономических проектов города – кто-то из них вам уже может быть знаком по своему участию в маркетах, на фестивалях еды и различных праздниках, а может, и по аппетитным картинкам в инстаграме. Итак, для ваших экспериментов на кухне традиционно три рецепта: классические блинчики, веганские и американские – они же pancakes.

Юлия Парфенчикова

создательница аппетитных сладостей в собственной домашней кондитерской "Sweet"

– Я очень люблю Масленицу, ведь это самый настоящий праздник еды! Все ходят друг к другу в гости, готовятся к проводам зимы, веселятся и кушают блинчики. Я, несомненно, буду отмечать этот праздник, планирую приготовить несколько видов блинов в течение недели и делиться рецептами с подписчиками, а к выходным хочу собраться в кругу семьи.