Строительство второго этапа Восточной эстакады начнут в этом году

Строительство второго этапа Восточной эстакады (от ул. Суздальской до ул. Гагарина с развязкой на ул. Орудийной) будет начато уже в этом году. Об этом во вторник, 21 февраля, после оперативного совещания в администрации Калининграда сообщил глава города Александр Ярошук.



Деньги на возведение дороги нашли региональные власти. Строительство планируют завершить к началу чемпионата мира по футболу 2018 года. Ярошук, ссылаясь на решение региональных властей, анонсировал и возведение третьего этапа новой эстакады, который пройдёт в 2019—2020 годах.

Впервые за многие десятилетия региональные власти обратили внимание на проблемы города, не оставив нас с не самым большим бюджетом решать дорожные проблемы. В этом году только на тротуары нам выделили сотни миллионов, — отметил Ярошук.