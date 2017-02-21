Строительство второго этапа Восточной эстакады начнут в этом году
Фото с сайта правительства Калининградской области
Строительство второго этапа Восточной эстакады (от ул. Суздальской до ул. Гагарина с развязкой на ул. Орудийной) будет начато уже в этом году. Об этом во вторник, 21 февраля, после оперативного совещания в администрации Калининграда сообщил глава города Александр Ярошук.
Деньги на возведение дороги нашли региональные власти. Строительство планируют завершить к началу чемпионата мира по футболу 2018 года. Ярошук, ссылаясь на решение региональных властей, анонсировал и возведение третьего этапа новой эстакады, который пройдёт в 2019—2020 годах.
Впервые за многие десятилетия региональные власти обратили внимание на проблемы города, не оставив нас с не самым большим бюджетом решать дорожные проблемы. В этом году только на тротуары нам выделили сотни миллионов, — отметил Ярошук.
Ранее врио губернатора Антон Алиханов предложил
реализовывать этапы возведения Восточной эстакады за счёт частных инвесторов с последующей оплатой из регионального бюджета.
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