В Россию вернулись трое моряков с захваченного нигерийскими пиратами судна

В Россию вернулись трое моряков, которым удалось самостоятельно покинуть захваченное нигерийскими пиратами судно. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на слова уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая.



"Часть моряков не были захвачены, трое российских моряков вернулись на родину, на выходных они уже оказались в Российской Федерации", — рассказал Буцай.



По словам омбудсмена, двоим морякам удалось спрятаться от нападавших, а третьего пираты просто не взяли с собой в катер.



"Старший механик и старпом сумели спрятаться. Что касается кадета, то его пираты не взяли. Причины могут быть разные, он совсем молодой, но мое мнение — за него сильно мама молилась", — заявил Буцай.



По словам уполномоченного, переговоры об освобождении моряков продолжаются. Следственный комитет России по факту нападения пиратов начал доследственную проверку.



Напомним, 8 февраля в территориальных водах Нигерии пираты Напомним, 8 февраля в территориальных водах Нигерии пираты захватили в заложники семерых моряков из России и одного украинца с судна BBC Caribbean. О том, из каких регионов захваченные моряки, официально не сообщалось.