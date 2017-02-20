В Калининградской области возбудили административное дело из-за незаконного ввоза курицы из Бразилии

В порту Балтийска инспекторы Россельхознадзора обнаружили партию курицы, ввозимую с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Вес фарша и мяса, произведённых в Бразилии, равнялся 27 тоннам. При проверке выяснилось, что дата выработки продукции не указана в ветеринарном сертификате. Выпуск груза приостановили до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Бразилии, а также возбудили дело об административном нарушении.