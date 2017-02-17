Власти Калининграда нашли ещё три земельных участка для многодетных семей
Власти Калининграда утвердили перечень новых земельных участков под строительство индивидуальных домов для передачи их семьям с тремя и более детьми. Соответствующее постановление в среду, 15 февраля, подписал
глава Калининграда Александр Ярошук.
Общая площадь предоставляемой земли составляет порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Два участка расположены на улице Ломоносова и один — на Белорусской.
В октябре 2016 года мэр Калининграда распорядился выделить
37 земельных участков для жителей города, которые воспитывают троих и более детей.
Передаваемые земельные участки расположены на улице Сергея Лазо на юге Московского района. Каждый из них имеет площадь 600 квадратных метров. Всего многодетным семьям будет передано порядка 22 тысяч "квадратов" земли.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.