Калининградская епархия предлагает задуматься, стоит ли праздновать Масленицу

Калининградские священники РПЦ предложили местным православным решить для себя вопрос, можно ли отмечать Масленицу. Информация за авторством пресс-секретаря Давида Рожина размещена на сайте епархии.

Отец Давид отрицает связь праздника с христианскими традициями. "Сразу оговоримся: что касается мистических обрядов и ритуалов, то в христианской церкви, с первых мгновений её существования, магия, колдовство, суеверия и прочая эзотерика были категорически отвержены. Поэтому всё указанное не просто не имеет никакого отношения к христианству, но и категорически им порицается и осуждается", — пишет священник.

Рассказывая историю Масленицы, отец Давид подчёркивает, что единственная не вызывающая нареканий со стороны церкви составляющая этого праздника — блины, так как Масленица отмечается в неделю перед Великим постом, когда можно употреблять в пищу только молочные продукты, яйца и рыбу, поэтому православные вполне могут позволить себе блины.



"Можем ли мы на основании указанных положений говорить о "народно-христианском" характере Масленицы и можно ли христианину участвовать в этом празднике — думаем, вы сможете дать себе ответ самостоятельно", — резюмирует отец Давид.



В этом году Масленица отмечается 26 февраля.