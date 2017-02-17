В Гданьске моряк прыгнул под колёса поезда, чтобы спасти упавшего с платформы мужчину (видео)
Скриншот видеозаписи с сайта YouTube.com
В Гданьске лейтенант флота Пётр Биджински прыгнул под колёса приближающегося поезда ради спасения мужчины, который упал на рельсы с платформы. Об этом сообщает
Radio Gdansk.
Моряк заметил горожанина, который шёл по платформе неуверенным шагом, а потом упал на рельсы. Военнослужащий мгновенно спрыгнул вниз и оттащил упавшего мужчину. Пётр Биджински успел оттащить упавшего с рельсов всего за несколько секунд до приближения состава.
"Было слишком мало времени, чтобы мужчину обратно втянуть на платформу. Я соскочил на рельсы, заполз под крайнюю выступающую часть платформы и двумя рывками притянул мужчину к себе. Поезд начал тормозить с визгом и остановился на уровне наших голов", — рассказал моряк.
Когда поезд остановился, другие прохожие спустились вниз и помогли затащить упавшего мужчину наверх. Никто из людей в результате не пострадал.
Военнослужащий спас человека после того, как сдал кровь в центре донорства Гданьска. Получается, что в один день моряк спас не одну жизнь.
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