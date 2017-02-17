Калининградцы не выкупают из ломбардов треть всего принесённого

Калининградцы не выкупают 30% ценностей, принесённых в ломбард. Об этом в эфире программы "С добрым утром, Ярошук" на радио "Комсомольская правда в Калининграде" рассказал один из работников калининградского ломбарда Николай.

"Сегодня клиентами ломбарда являются как люди малого достатка, так и предприниматели. Чаще всего приносят мобильные телефоны. Он всегда под рукой, и, если понадобились деньги, проще всего сдать его", — рассказывает Николай.

Между ломбардами конкуренции не существует, поясняет работник. Это связано с тем, что точки по приёму расположены неподалёку от дома: "Это как магазин шаговой доступности. Никто не поедет на другой конец города".

Благодаря сотрудничеству ломбардов и полиции, удаётся раскрывать преступления. "Всех воришек в лицо знаем, обмениваемся информацией друг с другом, с правоохранительными органами", — отметил Николай.