Ярошук пообещал убрать рекламные растяжки на ограждениях вдоль центральных улиц Калининграда

Мэрия Калининграда намерена снять рекламные баннеры, размещённые вдоль проезжей части в центре города, чтобы улучшить видимость для водителей. Об этом глава Калининграда сообщил в пятницу, 17 февраля, в эфире программы "С добрым утром, Ярошук" на радиостанции "Комсомольская правда — Калининград".

Ведущие утреннего шоу передали градоначальнику жалобы местных жителей на плохую видимость из-за рекламных щитов в районе "Янтарьэнерго", гостиницы "Калининград", на площади Победы, отметив, что из-за них водители могут не заметить вовремя низкорослых пешеходов и детей. Ярошук отметил, что этот вопрос уже решается.

"К нам были тоже обращения. Мною дано поручение, мы отрабатываем этот вопрос. В ближайшее время поубираем эти растяжки. Это улучшит видимость намного и, как следствие, безопасность", — заявил мэр.