Ярошук пообещал убрать рекламные растяжки на ограждениях вдоль центральных улиц Калининграда

Мэрия Калининграда намерена снять рекламные баннеры, размещённые вдоль проезжей части в центре города, чтобы улучшить видимость для водителей. Об этом глава Калининграда сообщил в пятницу, 17 февраля, в эфире программы
"С добрым утром, Ярошук" на радиостанции "Комсомольская правда — Калининград".
Ведущие утреннего шоу передали градоначальнику жалобы местных жителей на плохую видимость из-за рекламных щитов в районе "Янтарьэнерго", гостиницы "Калининград", на площади Победы, отметив, что из-за них водители могут не заметить вовремя низкорослых пешеходов и детей. Ярошук отметил, что этот вопрос уже решается.
"К нам были тоже обращения. Мною дано поручение, мы отрабатываем этот вопрос. В ближайшее время поубираем эти растяжки. Это улучшит видимость намного и, как следствие, безопасность", — заявил мэр.
Напомним также, что с 1 марта в России меняются правила размещения
наружной рекламы. Новый ГОСТ запрещает размещать наружную рекламу на расстоянии менее пяти метров от края автодороги.
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