В калининградском зоопарке медведь Фима съел залётную утку на глазах у посетителей

В калининградском зоопарке любимец публики медведь Фима слопал утку, случайно залетевшую к нему в вольер. Об этом сообщается на страничке зоопарка «ВКонтакте».

Птицей Фима перекусил на глазах у посетителей, которые сфотографировали зверя. Сотрудники зоопарка тут же поспешили успокоить публику, сообщив, что медведь — существо всеядное, может при случае и птичку поймать. В природе это явление совершенно допустимо. Уток любит ловить и живущая в зоопарке тигрица Таня.

Из-за тёплых по меркам медведя зим Фима редко ложится в спячку. Еды у него хватает, развлечений предостаточно, говорят в зоопарке. Фиме нравится воображать перед посетителями. Зато его подружки Настя и Эшли спят каждую зиму.