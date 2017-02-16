В калининградском зоопарке медведь Фима съел залётную утку на глазах у посетителей

В калининградском зоопарке любимец публики медведь Фима слопал утку, случайно залетевшую к нему в вольер. Об этом сообщается на страничке зоопарка «ВКонтакте».
Птицей Фима перекусил на глазах у посетителей, которые сфотографировали зверя. Сотрудники зоопарка тут же поспешили успокоить публику, сообщив, что медведь — существо всеядное, может при случае и птичку поймать. В природе это явление совершенно допустимо. Уток любит ловить и живущая в зоопарке тигрица Таня.
Из-за тёплых по меркам медведя зим Фима редко ложится в спячку. Еды у него хватает, развлечений предостаточно, говорят в зоопарке. Фиме нравится воображать перед посетителями. Зато его подружки Настя и Эшли спят каждую зиму.
Фима родился в калининградском зоопарке, его папа — медведь Тихон прожил тут 40 лет, что большая редкость не только для природы, но и для зоопарков. Сейчас Фиме 12 лет, по медвежьим меркам он — "мужчина" в самом расцвете сил.
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