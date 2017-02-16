"Твой Бро": молодые калининградцы запускают всероссийский поэтический батл

Калининградские студенты приглашают другие города присоединится к "первой в России Лиге стихотворных противостояний "Чти!". Подробности узнал "Твой Бро".

Kantiana Media Group – локальные СМИ нового формата, появившиеся благодаря региональному студенческому форуму, - противопоставляют свой проект поэтической битвы немалоизвестному Versus battle, который в июне 2016 года поставил мировой рекорд по количеству просмотров среди рэп-битв.

"Это не грязный рэп, где два участника пытаются унизить друг друга шутками, не поднимаясь выше пояса оппонента. Это нечто другое... Наша программа - это альтернатива versus’а. Мы хотим доказать, что здоровая поэзия без мата и пошлых шуток жива!" - заявляют организаторы, чем вызывают уважение среди одной части аудитории и одновременно презрение среди другой, готовой встать на защиту интернет-шоу с участием российских рэперов разной степени известности и хайпа. Лично нам эта идея кажется благородной и очень интересной – мы, честно говоря, и сами с удовольствием приняли бы в ней участие.



