"Твой Бро": молодые калининградцы запускают всероссийский поэтический батл
Фото с сайта "Твой Бро". Автор: Savannah Barkley
Калининградские студенты приглашают другие города присоединится к "первой в России Лиге стихотворных противостояний "Чти!". Подробности узнал "Твой Бро".
Kantiana Media Group – локальные СМИ нового формата, появившиеся благодаря региональному студенческому форуму, - противопоставляют свой проект поэтической битвы немалоизвестному Versus battle, который в июне 2016 года поставил мировой рекорд по количеству просмотров среди рэп-битв.
"Это не грязный рэп, где два участника пытаются унизить друг друга шутками, не поднимаясь выше пояса оппонента. Это нечто другое... Наша программа - это альтернатива versus’а. Мы хотим доказать, что здоровая поэзия без мата и пошлых шуток жива!" - заявляют организаторы, чем вызывают уважение среди одной части аудитории и одновременно презрение среди другой, готовой встать на защиту интернет-шоу с участием российских рэперов разной степени известности и хайпа. Лично нам эта идея кажется благородной и очень интересной – мы, честно говоря, и сами с удовольствием приняли бы в ней участие.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.