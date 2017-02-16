На судне "Виктор Пацаев" предложили открыть гостиницу
Бывший капитан научно-исследовательского судна "Космонавт Виктор Пацаев" Николай Рыжков полагает, что корабль может стать хорошей гостиницей и приносить доход. Об этом пишет
газета "Страна Калининград".
Николай Рыжков рассказал, что на судне есть 50 комфортабельных кают, которые легко можно переделать под гостиничные номера. Имеются на корабле и две сауны.
"Это легендарный корабль, который олицетворяет собой целую эпоху в освоении космоса, это наша слава и наша гордость, поэтому его обязательно нужно спасти", — сказал экс-капитан.
В апреле 2016 года появилась информация, что судно "Виктор Пацаев" может быть продано на металлолом, если на его ремонт не будут найдены средства. В июне 2016 года состоялось совещание, на котором было принято решение просить Роскосмос создать комиссию для обследования технического состояния судна. Также составлено обращение к Роскосмосу с просьбой продолжить работу корабля в текущем режиме до 2018 года и обеспечить сохранность судна (и его лабораторий) — как потенциального музейного объекта. Николай Рыжков в январе 2017 года написал
открытое письмо врио губернатора Калининградской области Антону Алиханову. В нём экс-капитан просил главу региона сохранить корабль.
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