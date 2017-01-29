Экс-капитан судна "Виктор Пацаев" в открытом письме попросил Алиханова сохранить корабль

Бывший капитан научно-исследовательского судна "Космонавт Виктор Пацаев" Николай Рыжов в открытом письме обратился к врио главы региона Антону Алиханову и всем неравнодушным калининградцам с просьбой помочь отремонтировать корабль. Копия письма Рыжова находится в распоряжении Клопс.Ru.

По словам капитана, другие корабли звёздной флотилии Роскосмоса уже проданы или пущены на металлолом. Та же судьба может ожидать и "Виктора Пацаева", который сейчас ошвартован у Музея Мирового океана.

"НИС "Космонавт Георгий Добровольский" продан в Индию, НИС "Космонавт Владислав Волков" порезан на металл в Калининграде. Из 11 судов морской звездной флотилии на сегодня остался только НИС "Космонавт Виктор Пацаев", - пишет Рыжов.

Он уточняет, что Роскосмос на данный момент считает использование судна нецелесообразным. При этом кораблю уже 50 лет и ему требуется срочный ремонт, а он не под силу Музею Мирового океана.

"Как первый капитан НИС Космонавт Виктор Пацаев и человек, который вел судно на стоянку в Музей Мирового Океана, считаю своим долгом обратиться с просьбой ко всем неравнодушным калининградцам, бизнесменам, правительству области – сохранить этот уникальный корабль. Возможно, его можно переоборудовать под морскую гостиницу с музейными экспонатами на борту к Чемпионату Мира по футболу", - пишет в своем обращении Рыжов.

Напомним, в апреле 2016 года появилась информация о том, что корабль могут продать на металлолом, если не найдутся деньги на его ремонт.