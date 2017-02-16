В центре Калининграда, где планируют построить апарт-отель, полностью перекрыли пешеходный тротуар (фото)
На перекрестке улицы Черняховского и Озерного проезда в Калининграде, где планируют построить апарт-отель, полностью перекрыли для прохода часть тротуара. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
Рабочие натянули красно-белые ленты вдоль строительного забора. Из-за этого пешеходы не могут пройти по тротуару и вынуждены выходить на проезжую часть. В компании "Акфен", которая планирует строить апарт-отель, Клопс.Ru заявили, что знают о происшедшем, но не могут прокомментировать ситуацию.
Застройщик должен был позаботиться о безопасности пешеходов, считает заслуженный дорожник Кузбасса Геннадий Савкин. По его словам, застройщику после согласования с городскими властями и ГИБДД следовало огородить часть проезжей части для пешеходного движения либо временно ограничить движение пешеходов по ул.Черняховского. "Должны быть установлены дорожные знаки, ограждения для пешеходов. Раз этого нет, значит, это нарушение", — отметил Савкин.
В пресс-службе МВД Клопс.Ru сообщили, что застройщик согласовывал схему производства работ с полицией и администрацией города и там должны были установить знаки. Теперь в полиции после проверки планируют выписать штрафы компании-застройщику.
Это не первое нарекание калининградцев, связанное со строительством объекта. Летом 2016 года жители близлежащих домов жаловались
на шум и пыль.
Осенью стало известно, что администрация не выдавала
разрешение на строительство апарт-отеля. Сейчас обсуждается создание парка на этом участке. Власти ведут переговоры
с собственником земельного участка — компанией "Акфен".
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