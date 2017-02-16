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В центре Калининграда, где планируют построить апарт-отель, полностью перекрыли пешеходный тротуар (фото)

Автор: Константин Сериков
12:21
  1680 3
  • Фото читателя Клопс.Ru
Фото читателя Клопс.Ru
На перекрестке улицы Черняховского и Озерного проезда в Калининграде, где планируют построить апарт-отель, полностью перекрыли для прохода часть тротуара. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.

Рабочие натянули красно-белые ленты вдоль строительного забора. Из-за этого пешеходы не могут пройти по тротуару и вынуждены выходить на проезжую часть. В компании "Акфен", которая планирует строить апарт-отель, Клопс.Ru заявили, что знают о происшедшем, но не могут прокомментировать ситуацию.

Застройщик должен был позаботиться о безопасности пешеходов, считает заслуженный дорожник Кузбасса Геннадий Савкин. По его словам, застройщику после согласования с городскими властями и ГИБДД следовало огородить часть проезжей части для пешеходного движения либо временно ограничить движение пешеходов по ул.Черняховского. "Должны быть установлены дорожные знаки, ограждения для пешеходов. Раз этого нет, значит, это нарушение", — отметил Савкин.

В пресс-службе МВД Клопс.Ru сообщили, что застройщик согласовывал схему производства работ с полицией и администрацией города и там должны были установить знаки. Теперь в полиции после проверки планируют выписать штрафы компании-застройщику.

Это не первое нарекание калининградцев, связанное со строительством объекта. Летом 2016 года жители близлежащих домов жаловались на шум и пыль.

Осенью стало известно, что администрация не выдавала разрешение на строительство апарт-отеля. Сейчас обсуждается создание парка на этом участке. Власти ведут переговоры с собственником земельного участка — компанией "Акфен". 

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3 комментария Правила комментирования

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ПрохожийДед
Дед Прохожий #
12:59
Как всегда - кто-то "делает деньги", а другие терпят неудобства.
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AlexandrKrotov
AlexandrKrotov #
13:37
почему забор так далеко стоит? наверное отклонение от норм застройки согласовали и будут отельчик строить по границам участка в красных линиях. то есть впритык к тротуару 
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pribalt_39 Russia
Russia pribalt_39 #
13:58
На Ломоносова, когда строили высотные дома, забор вообще поставили чуть-ли не на проезжей части дороги. Хотя есть глубокий кювет и явно было видно, что забор должен быть за ним от дороги, тротуаров нет, общественность возмутилась, застройщик отступил. А промолчали бы, за забором кювет бы засыпали каким-нибудь дерьмом... вот и прилегающая территория появилась.
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