В центре Калининграда, где планируют построить апарт-отель, полностью перекрыли пешеходный тротуар (фото)

На перекрестке улицы Черняховского и Озерного проезда в Калининграде, где планируют построить апарт-отель, полностью перекрыли для прохода часть тротуара. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.



Рабочие натянули красно-белые ленты вдоль строительного забора. Из-за этого пешеходы не могут пройти по тротуару и вынуждены выходить на проезжую часть. В компании "Акфен", которая планирует строить апарт-отель, Клопс.Ru заявили, что знают о происшедшем, но не могут прокомментировать ситуацию.



Застройщик должен был позаботиться о безопасности пешеходов, считает заслуженный дорожник Кузбасса Геннадий Савкин. По его словам, застройщику после согласования с городскими властями и ГИБДД следовало огородить часть проезжей части для пешеходного движения либо временно ограничить движение пешеходов по ул.Черняховского. "Должны быть установлены дорожные знаки, ограждения для пешеходов. Раз этого нет, значит, это нарушение", — отметил Савкин.



В пресс-службе МВД Клопс.Ru сообщили, что застройщик согласовывал схему производства работ с полицией и администрацией города и там должны были установить знаки. Теперь в полиции после проверки планируют выписать штрафы компании-застройщику.



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