Пограничники напомнили калининградцам, где нужно рыбачить, чтобы не уйти за границу (схемы)

Пограничное управление ФСБ напомнило калининградцам, где нужно рыбачить, чтобы не уйти за границу, и как избежать проблем с законом во время зимнего промысла. Правила и схемы опубликовала пресс-служба регионального ведомства.



В сообщении подчёркивается, что в Калининградской области определены границы районов, в которых действуют правила пограничного режима.



Куршский залив: севернее условной линии мыс Крюк — устье реки Рыбное.



Калининградский залив: южнее условной линии мыс Острый — устье реки Мамоновки.

Также в ведомстве напомнили, что нарушение правил пограничного режима влечёт за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.

"Как правило, нарушение правил пограничного режима рыбаками осуществляется по неосторожности. Только с начала 2017 года сотрудниками погрануправления за нарушение правил пограничного режима на льду привлечено к административной ответственности более 50 человек", — уточнили в управлении.

Пресс-служба ведомства призвала рыбаков соблюдать несколько правил перед выходом на лёд, чтобы не нарушить приграничный режим:



— определить и запомнить, в каком направлении находится государственная граница;

— взять с собой паспорт, мобильный телефон и (или) устройство навигации. При отсутствии регистрации в Калининградской области оформить пропуск в пограничную зону;

— взять памятку с телефонами экстренных служб и ближайшего подразделения пограничного управления, чтобы при возникновении форс-мажорных ситуаций своевременно сообщить об этом;

— не позднее чем за 24 часа до начала осуществления промысловой деятельности на льду (ловли рыбы) письменно уведомить пограничное управление или его ближайшее подразделение;

— не позднее чем за 4 часа перед непосредственным выходом на лёд осуществить уведомление ближайшего подразделения пограничного управления по телефону (список телефонов указан ниже);

— вернуться на берег до захода солнца, так как нахождение на льду в тёмное время суток запрещено;

— по возвращении на берег оповестить по телефону подразделение пограничного управления о фактическом времени возвращения.