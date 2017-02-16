Найдено эссе Черчилля о внеземной жизни
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Обнаружена ранее неизвестная рукопись премьер-министра Британии времён Второй мировой войны Уинстона Черчилля, в которой рассматривается возможность существования внеземной жизни. Как пишет ТАСС
, находку сделали американские учёные.
Экс-премьер рассуждает в статье о необъятности Вселенной, необходимости гравитации для формирования атмосферы и воды — для появления жизни. По мнению Черчилля, помимо Земли, жизнь возможна лишь на Марсе и Венере.
Эссе объёмом 11 страниц хранилось в запасниках Музея Черчилля, расположенного в штате Миссури, куда попало в 80-х годах из частной коллекции и только сейчас было передано журналистам.
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