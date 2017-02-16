"Твой Бро": Как поживает "Кропоткинъ" в ТРЦ "Европа"

"Твой Бро" решил проверить, как действует один из популярных пивных ресторанов, расположенный прямо в центре Калининграда.

Каждый раз, спеша куда-нибудь по делам и проходя мимо ТРЦ "Европа", я неизменно обращал внимание на стильный касетон с изображением человека, имя которого означено на вывеске ресторана-пивоварни. И хотя за многие годы мне так и не пришлось побывать в нем, про себя я много раз отмечал, что имя известного русского революционера-анархиста П.А. Кропоткина в качестве названия выбрано очень удачно. Во-первых, это необычно: все же это классовый враг советской власти. Во-вторых - в наше неоднозначное время имя мятежного Петра Алексеевича по духу своему ассоциируется с неким вольнодумством и противоречием всем общепринятым стандартам и рамкам, что вполне отражает настроение довольно большой части нашего общества и прежде всего, пожалуй, молодежи. В-третьих, связанный по роду службы с тем, что происходит в ресторанном бизнесе Калининграда, я был наслышан о чрезвычайной популярности данного места, в первую очередь, благодаря некой демократичности "Кропоткина" как в ценовой политике, так и в общих правилах: требований к одежде и благообразности фейсов публике никто здесь не предъявлял.

Поэтому, получив от редакции "направление главного удара", я с большим вдохновением отправился во дворец основателя русской матери порядка с тем, чтобы все увидеть собственными глазами и, так сказать, попробовать на зуб.