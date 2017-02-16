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Главная Новости Общество

РПЦ: Валаамский монастырь и другие религиозные объекты нужно безвозмездно передать церкви

15 февраля 201722:35
  418 6
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
РПЦ настаивает на передаче религиозных объектов в безвозмездное пользование. Об этом сообщает РИА Новости.
 
Речь идёт о зданиях Валаамского монастыря, которые в советское время были отданы под жильё людям. Люди должны быть переселены, а здания переданы церкви по закону. В частности, это касается Зимней гостиницы у стен монастыря, которая уже находится в собственности РПЦ и где сейчас проживают люди. Гостиница после пожара в мае прошлого года превратилась в аварийное жильё. Людям подыскивают новые квартиры.
 
Это касается и других религиозных объектов. В частности, тех, что имеют статус культурного наследия, например объекты ЮНЕСКО. Их надо передавать церкви в безвозмездное пользование.
 
С этим согласен член Совета по правам человека при президенте РФ Максим Шевченко. "Все, что находится на Валааме, должно принадлежать РПЦ", — сказал Шишков.
 

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6 комментариев Правила комментирования

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Guimplen
Quasimodovich Guimplen #
15 февраля 201722:43
"Всё, что создано советским народом, должно принадлежать РПЦ!" 
 В.М. Гундяев
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divantsev
divantsev #
15 февраля 201722:54
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история     http:/dimonotsmoke.blogspot.com
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Тома Носова
Тома Носова #
15 февраля 201723:41
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
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Тома Носова
Тома Носова #
15 февраля 201723:41
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
Ответить Цитировать
Тома Носова
Тома Носова #
15 февраля 201723:42
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
Ответить Цитировать
Тома Носова
Тома Носова #
15 февраля 201723:43
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu
Ответить Цитировать

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