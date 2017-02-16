РПЦ: Валаамский монастырь и другие религиозные объекты нужно безвозмездно передать церкви
РПЦ настаивает на передаче религиозных объектов в безвозмездное пользование. Об этом сообщает
РИА Новости.
Речь идёт о зданиях Валаамского монастыря, которые в советское время были отданы под жильё людям. Люди должны быть переселены, а здания переданы церкви по закону. В частности, это касается Зимней гостиницы у стен монастыря, которая уже находится в собственности РПЦ и где сейчас проживают люди. Гостиница после пожара в мае прошлого года превратилась в аварийное жильё. Людям подыскивают новые квартиры.
Это касается и других религиозных объектов. В частности, тех, что имеют статус культурного наследия, например объекты ЮНЕСКО. Их надо передавать церкви в безвозмездное пользование.
С этим согласен член Совета по правам человека при президенте РФ Максим Шевченко. "Все, что находится на Валааме, должно принадлежать РПЦ", — сказал Шишков.
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