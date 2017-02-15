Учёные: подсчёт калорий не влияет на похудение — каждый организм сжигает их по-своему
Британские учёные пришли к выводу, что система подсчёта калорий никак не влияет на похудение. Об этом сообщает
РЕН ТВ.
Развеян ещё один миф, на котором построена целая фитнесс-индустрия, но с научной точки зрения шкала калорий не имеет никакого смысла при составлении диет и физических нагрузок. В заблуждение людей вводит представление о пище как источнике тепла. Но организм использует ее для выработки АТФ, которая обеспечивает энергией биохимические реакции в организме.
В энергетическом обмене клетки участвует масса ферментов, информации такого объема в науке пока нет. И сводить сложные процессы в организме к простому счёту калорий бесполезно.
Каждый организм в силу генетических особенностей, индивидуальности расходует энергию по-своему. Вот почему многие не могут похудеть даже при соблюдении самых строгих диет.
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