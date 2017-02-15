В Калининграде суд вернул пенсионерке присвоенную риэлтором квартиру

В Калининграде суд отстоял права 85-летней женщины, которая стал жертвой "чёрного риэлтора". Об этом сообщает прокуратура области.

Мошенник предложил старушке подписать документы на получение материальной помощи. На самом деле это были документы на передачу единственной двухкомнатной квартиры пенсионерки в собственность риэлтору. Когда дело дошло до регистрации сделки в Росреестре, женщина отказалась подписывать документы. Риэлтор через суд решил выгнать пенсионерку из квартиры.

Информация об этом стала известна прокуратуре. Выяснив, что произошло на самом деле, ведомство обратилось в суд с требование вернуть ей квартиру. Районный суд требования прокуратуры удовлетворил, договор купли-продажи признали недействительным. Квартиру вернули пенсионерке.

Риэлтор требовал вернуть ему 1,3 млн рублей, которые якобы заплатил за квартиру, но суд ему не поверил. К тому же заставил оплатить судебные расходы ха психиатрическую экспертизу женщины: так мошенник пытался доказать, что пенсионерка не в себе. В отношении риэлтора решается вопрос о возбуждении уголовного дела.