Начальник полиции Калининграда: В городе не хватает 44 участковых

В Калининграде не хватает 44 участковых уполномоченных полиции — исходя из численности населения города. Об этом на комиссии горсовета во вторник, 14 февраля, сообщил руководитель УМВД России по Калининграду Юрий Куртев.
"На участкового должно приходиться от 1,5 до 3 тысяч граждан. Исходя из этих норм и численности горожан нам требуется дополнительно 44 участковых", — сообщил Куртев.
Начальник полиции города отметил, что проблема не в кадрах, а в том, что не расширяется штатное расписание. Особые опасения у руководителя полиции вызывают разрастающиеся микрорайоны, в которых нет опорных пунктов, где могли бы базироваться участковые. В качестве примеров он привёл район Северная Гора, посёлок Борисово, улицы Левитана и Подполковника Емельянова.
Полицейские не первый год отмечают недостаток в кадрах по участковым. В результате те, кто состоит в штате, вынуждены работать в четыре раза больше положенного
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В 2012 году депутаты окружного совета Калининграда направили
обращение к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой увеличить штатное расписание, но результата это не дало.
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