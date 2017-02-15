В России планируют разделить понятия "вечный огонь" и "огонь памяти"

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому закрепляются официальные определения понятий "вечный огонь" и "огонь памяти". Об этом сообщается официальном сайте парламента.



Авторы поправок в закон "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" предлагают называть "вечным огнём" часть мемориального сооружения, на котором обеспечивается постоянное горение от магистрального газопровода. "Огнём памяти" предложено считать часть мемориального сооружения, где огонь зажигают от газовых баллонов на время.



Законопроект предполагает и ужесточение полномочий федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления по сохранению таких сооружений.