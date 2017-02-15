Глава прокуратуры Калининградской области утверждён кандидатом на аналогичную должность в Краснодарском крае
Сергей Табельский. Фото с сайта администрации Краснодарского края
Прокурором Краснодарского края могут назначить Сергея Табельского, возглавляющего аналогичное ведомство в Калининградской области. Об этом сообщает
РБК.
Депутаты заксобрания Кубани единогласно утвердили кандидатуру Табельского. Постановление об этом планируется направить в Генпрокуратуру.
В администрации Краснодарского края сообщили, что Табельский встретился с губернатором Вениамином Кондратьевым. Представил Табельского заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарёв.
Главой прокуратуры Калининградской области Сергей Табельский был назначен
в июне 2013 года. За его кандидатуру депутаты облдумы проголосовали тогда единогласно. До этого Табельский занимал пост прокурора Калмыкии.
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