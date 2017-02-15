В польском городе Замосць депутаты отказались сносить памятник красноармейцам
Депутаты города Замосць на юго-востоке Польши отказались демонтировать монумент советским военнопленным, погибшим в гитлеровском лагере Шталаг-324. Об этом пишет NewsBalt
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Такое постановление вынес горсовет. Депутаты "против ликвидации памятника, который увековечивает жестокое отношение и истребление узников немецким Вермахтом" — об этом говорится в документе.
По словам депутата Марты Пфефер, монумент поставлен для того, чтобы видящие его задумывались о страданиях людей вне зависимости от их национальной принадлежности. "Это дань уважения к десяткам тысяч погибших людей, независимо от национальности или вероисповедания", — отметил другой депутат, Иренеуш Годзиш.
В конце декабря в польском Ланьцуте на месте снесённого памятника советским солдатам установили
рождественскую ель.
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