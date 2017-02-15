Калининградца будут судить за попытку дать взятку сотруднику таможни
В Нестеровском районе предстанет перед судом житель Калининграда, которого обвиняют в попытке дать взятку сотруднику таможни. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным следствия, в октябре 2016 года мужчина попытался перевезти через автомобильный пункт пропуска "Чернышевское" 500 пачек сигарет. В отношении контрабандиста возбудили административное дело.
Желая избежать наказания, он предложил заместителю начальника таможенного поста 5 тыс. рублей. Последний сообщил об этом в полицию. Подозреваемого задержали.
Максимальное наказание, которое ему грозит, один год лишения свободы. Уголовное дело в отношении калининградца направлено в суд.
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