Калининградца будут судить за попытку дать взятку сотруднику таможни

В Нестеровском районе предстанет перед судом житель Калининграда, которого обвиняют в попытке дать взятку сотруднику таможни. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, в октябре 2016 года мужчина попытался перевезти через автомобильный пункт пропуска "Чернышевское" 500 пачек сигарет. В отношении контрабандиста возбудили административное дело.

Желая избежать наказания, он предложил заместителю начальника таможенного поста 5 тыс. рублей. Последний сообщил об этом в полицию. Подозреваемого задержали.

Максимальное наказание, которое ему грозит, один год лишения свободы. Уголовное дело в отношении калининградца направлено в суд.