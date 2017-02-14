Учёные выяснили, когда люди видят вещие сны
Учёные установили, в какие ночи люди чаще всего видят вещие сны. Об этом пишет RuNews24
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Оказалось, что чаще всего сбывается то, что человек увидел во сне с субботы на воскресенье. А вот приснившееся в ночь на понедельник и на среду не стоит принимать всерьёз: это всего лишь средство сброса эмоционального груза.
При этом сны со среды на четверг чаще имеют отношение к деньгам, а с пятницы на субботу — к родственникам.
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