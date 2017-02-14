610 тонн булыжника с трамвайных путей отдадут православному храму в Гурьевском районе
Депутаты комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета согласовали безвозмездную передачу булыжного камня общим весом в 610 тонн Калининградской епархии РПЦ. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Камень передадут православному приходу храма в честь святой великомученицы Екатерины пос. Родники Гурьевского района. В настоящее время булыжники находятся на территории предприятия "Калининград-ГорТранс".
Камни сняли во время ремонта трамвайных путей. Ранее сообщалось
, что на базе предприятия булыжники лежат с 2004 года. В 2013 году вес камня в хранилище составлял около 20 тыс. тонн.
В июне 2014 года власти Калининграда безвозмездно выдали
Калининградской епархии 1,5 тыс. тонн бывшего в употреблении булыжного камня. Стоимость брусчатки превышала 825 тыс. рублей.
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