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"Тут я поняла, что мы нашлись": в канун 14 февраля калининградские пары рассказали, что для них любовь

14:56
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  • Фото с сайта "Твой Бро", автор Макс Левин
Фото с сайта "Твой Бро", автор Макс Левин
По просьбе "Твоего Бро" калининградцы продолжили фразу "Love is...", а также поведали историю своих отношений в двух версиях – женской и мужской, не упустив случая в очередной раз признаться друг другу в любви.
 

"Любовь - это... петь ей песни, даже если не умеешь этого делать"

 
Вика:
"Мы познакомились в одном из местных баров, он там работал ведущим. Так вышло, что мне тоже предложили поработать вместе с ним. Сразу скажу, когда я приходила отдыхать в этот бар, то приметила Рому, но сразу подумала, что это не мой вариант. Мы начали работать вместе, веселится, общаться, побрасывали друг на друга какие-то взгляды. В какой-то момент решили попробовать быть вместе, но ничего не получилось. Ромка сделал вывод, что он ещё не готов к отношениям, а меня попросту не хочет обижать. Я подумала, что это всё к лучшему. А когда уже начала "отходить" от него целиком и полностью, он решил за мной в очередной раз приударить. При этом говоря мне о том, что действительно хочет серьезных отношений и именно со мной. Решила поверить и проверить, но особых надежд не возлагала. Хотя при всей своей независимости и самодостаточности, уже чувствовала, что это мой человек, и в глубине души хотела, чтобы это было навсегда. Всё было очень сложно, потому что я не верила ему, мы ещё работали в очень тяжелом месте для зарождения отношений. В последствии Рома начал раскрываться для меня с другой стороны, более мягкой и чуткой по отношению ко мне. Ну а потом в марте произошло само признание в любви... После работы на лестнице он очень быстро произнес то самое. Тут я поняла, что всё, мы нашлись. И мы действительно нашлись и не представляем жизни друг без друга. Уже в этом году нашим отношениям будет 2 года, и в этом же году произойдет ещё одно событие – у нас появится ещё одна дата для празднования отношений, наша свадьба. А дальше – больше".
 
Рома:
"Она появилась именно тогда, когда была мне жизненно необходима. И самое интересное, когда её увидел, понял, что всегда знал – это будет именно она, именно такая и именно сейчас. За всё время я ни на секунду не усомнился, что мы друг для друга и что я её очень сильно люблю, а она – меня! Моя любовь, моё спасение, мой кореш, моя принцесса, ма бэйби. Моя Вичка Забалуева".

 
Читайте дальше на сайте "Твоего Бро".
 

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1 комментарий Правила комментирования

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владимир аникин
аникин олег #
16:00
А у нас всё было попроще.Шли мы как то из ДКР с танцев , а впереди шли три девчонки. Нас тоже было трое друзей.Я им говорю - та которая меньше всех ростом -моя.И так вот уже 34 года вместе с той встречи.
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