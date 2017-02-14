Команда "Русского репортёра" возобновляет выпуск журнала
Журнал "Русский репортёр" снова начнёт выходить — с 27 февраля. Об этом пишет один из координаторов проекта на своей странице Facebook
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"РР возвращается, и это не розыгрыш, — говорится в посте. Как и раньше, авторы фоторафий не будут получать гонораров за публикацию своих снимков на странице Photopolygon".
"Лучшие фотографии недели (для первого номера выбор будет из всех поступивших до пятницы, 17 февраля, публикаций) будут определяться по двум критериям: привлечённый трафик и выбор фоторедактора", — отметил координатор.
Выпуск журнала был приостановлен в июле 2016 года из-за финансовых проблем, на тот момент издание существовало девять лет.
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