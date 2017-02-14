Станцуют под гимн студотрядов: на площади Победы пройдёт флешмоб
80 человек, которые соберутся на площади Победы, сначала замрут, а потом станцуют под гимн студотрядов Калининградской области. Мероприятие начнётся в 13:00. Позже в этот же день в актовом зале КГТУ пройдёт праздничный концерт.
Впервые День студенческих отрядов отмечался в 2016 году.
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