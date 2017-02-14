Станцуют под гимн студотрядов: на площади Победы пройдёт флешмоб

В пятницу, 17 февраля, в Калининграде состоится танцевальный флешмоб в честь Дня российских студенческих отрядов. Об этом пишет "Комсомольская правда в Калининграде"

80 человек, которые соберутся на площади Победы, сначала замрут, а потом станцуют под гимн студотрядов Калининградской области. Мероприятие начнётся в 13:00. Позже в этот же день в актовом зале КГТУ пройдёт праздничный концерт.

Впервые День студенческих отрядов отмечался в 2016 году.