Опрос: россияне рассказали, где лучше всего знакомиться

Россияне стали реже знакомиться в кругу друзей и чаще — в театрах. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ

Если в 2013 году больше половины (63%) жителей страны лучшим местом для знакомства назвали дружескую компанию, то сегодня таких 43%; 26% опрошенных предпочитают знакомиться на работе или учёбе (три года назад — 49%). В клубах по интересам, секциях и на курсах свою половинку считают возможным встретить 18% респондентов.

За три года почти в два раза — с 9 до 16% — выросло число тех, кто лучшим местом для знакомства считает театры или концерты. На улице любят знакомиться 14% россиян, в спортзалах — 11%, в интернете — 9%, в библиотеке — 8%, в кинотеатрах — 2%.