Во вторник в Калининграде не будет света на двадцати улицах

В Калининграде во вторник, 14 февраля, свет отключают на 20 улицах, причём часть из них останется без электричества до вечера. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, из-за ремонта и монтажа оборудования до 13:00 не будет света на ул. Садовой, 7—13 (детская поликлиника № 4), ул. Д. Донского, 2, ул. А. Невского, 16—18, ул. Потёмкина, 1, 15, 19, 22, 24, 25, ул. Курортной, 1а, 6, ул. Береговой, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, ул. Линейнаой, 8, 9, 10, 11а, 12, ул. Фрунзе, 87, 97—101, 105, ул. Грига, 54. На перекрёстке Фрунзе и Грига в это время не будет работать светофор.

С 13:30 до 18:00 от электроснабжения отключат квартиры в домах по ул. Чернышевского, 3, 9 (детская поликлиника № 2), 16, 17—25, 26, 31, ул. Туркменской, 1, ул. Яналова,17Б, ул. Красной, 41—43, 47, 50—56, ул. Фестивальной, 15, ул. Грига, 36—48, 56, ул. Фрунзе, 75, 87—89, 91, 97, 103—103а, 105, ул. Томской, 24—26, ул. Яновской, 5—7, ул. У. Громовой, 28а, 32—58, ул. Интернациональной, 11, 19—25, 25а.

Из-за отключения электроэнергии с 13:30 до 18:00 будут понижены параметры подачи холодной воды по ул. Фрунзе, 73—75. До 16:00 будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление на ул. Гайдара, 15, 15а, 29, 29а, 43 (детский сад № 109).

До устранения неисправностей отключена подача газа на ул. Аксакова, 90 (5 квартир), ул. Красной, 40 (10 квартир), ул. Достоевского, 3 (3 квартиры), ул. Краснодонской, 2 (42 квартиры).