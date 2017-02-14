В Калининградской области уничтожили 80 кг мяса и сыра из Евросоюза
В Мамоново инспекторы Россельхознадзора обнаружили партию молочной и мясной продукции, ввозимой из Евросоюза незаконно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Общий вес колбас из Польши составлял 70 кг — эти продукты нельзя ввозить из европейских стран в Калининградскую область из-за опасности распространения АЧС. Вес молочной продукции составлял почти 8 кг — ни сыр, ни творог, ни молоко нельзя ввозить из стран Евросоюза по причине введённых в 2014 году экономических санкций.
В результате продукты были уничтожены.
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