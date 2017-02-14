Во Франции скончался последний пилот полка "Нормандия – Неман", награждённый медалью "За взятие Кёнигсберга"

Во Франции умер последний пилот авиаполка "Нормандия – Неман". Об этом сообщает РИА "Новости"

По данным СМИ, Гаэлю Табюре было 97 лет. Он был одним из 99 пилотов, которые входили в состав полка. Мужчина записался в полк в 1944 году. На его счету есть сбитый немецкий истребитель Фокке-Вульф FW-190. Всего он одержал шесть воздушных побед.

Пилот имел немало наград, в том числе "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и медалью "За взятие Кенигсберга". Похороны Гаэля Табюре состоятся 22 февраля на Лазурном побережье Франции.

Истребительный авиационный полк "Нормандия – Неман" был сформирован в 1942 году. Он состоял из 72 французских добровольцев и 17 советских авиатехников. За время боевых действий лётчики совершили 5240 боевых вылетов.